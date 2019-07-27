بعد الخسارة المذلة بسباعية.. جماهير ريال مدريد تصب جم غضبه على زيدان

صبت جماهير ريال مدريد جام غضبها على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد خسارة الفريق الملكي المذلة اليوم، أمام أتلتيكو مدريد (3-7) ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات والتغرديات المنتقدة لأداء ريال مدريد في مباراة أتلتيكو، ولنهج مدربه زيدان، لاسيما أن هذا الأخير خاض اللقاء بتشكيلته الأساسية.

وانقسم مشجعو الريال في مواقع التواصل إلى عدة فئات، بين من يطالب بتصحيح الأوضاع وتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد قبل فوات الأوان، وبين من يشكك في قدرة المدرب الفرنسي على النجاح مجددا مع الفريق الملكي، في ولايته الثانية بعد الأولى (2016-2018)، التي حقق فيها نجاحا مبهرا وقاد "الميرينغي" للتتويج بالثلاثية المتتالية التاريخية في دوري أبطال أوروبا.

أما الفئة الثالثة من الرواد، فجاءت تغريداتهم غاضبة، وطالبت بإقالة زيدان فورا، بينما أضفى ناشطون آخرون نوع من الطرافة والدعابة على تفاعلهم مع هزيمة الريال، حيث ودعوا زيدان، وطالبوا برحيله قبل الويلزي غاريث بيل، في إشارة إلى أن الأخير سيغادر الفريق لا محال هذا الصيف، بعدما قال زيدان قبل أيام خلال في مؤتمر صحفي: "سنرى إذا كان أمر رحيل بيل سيحصل غدا، وإذا تم الأمر فذلك سيكون أفضل، لنأمل أن يتم الأمر قريبا من أجل مصلحة الجميع".

وفيما يلي مجموعة من ردود الفعل بعد خسارة الريال أما أتلتيكو:

ريال مدريد بحاجة إلى هاذيين وفقط 👍 pic.twitter.com/aYEX2ISTWU — Aboudi_207 (@aboudi_207) July 27, 2019

ريال مدريد بحاجة إلى ساديو ماني وبوغبا وفقط.

عضوا عليه بالنواجذ



الريال بحاجة خيمس رودريغيز أكثر من أي وقت مضى



يا زيزو .. اسماااااااع .. افهاااااام .. يكفي مجاملات#ريال_مدريد_اتلتيكو_مدريدpic.twitter.com/SsaM0KjWky — Hero Madrid #13 (@AnaNeshba) July 27, 2019

الريال بحاجة إلى خيمس رودريغيز أكثر من أي وقت مضى يا زيزو.. يكفي مجاملات.

هزيمة مذلة.. انتهت صلاحيتك.. الأجدر بك أن تغادر قبل خروج بيل.

No defense, no midfield....Zidane is in trouble. No question about that. This season is over before it started, folks. Goodbye. See you next season. — Jay (@venatjay) July 27, 2019

لا دفاع ولا خط وسط .. زيدان في مأزق.. لا شك في ذلك.. انتهى هذا الموسم قبل أن يبدأ أيها الناس..وداعا ونراكم الموسم المقبل.

يالها من مباراة.. أتلتيكو يسحق ريال مدريد.. عار عليك يا زيدان.

Looks like Bale is saying goodbye to Zidane first https://t.co/D1BiDAuUIW — ramezhaddad10 (@ramezhaddad101) July 27, 2019

إذا سارت الأمور على هذا المنوال، جماهير الريال ستودع زيدان قبل بيل.

المصدر: "تويتر"