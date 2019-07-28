شاهد.. هدف المغربي عادل تاعرابت في شباك ميلان

قاد اللاعب المغربي عادل تاعرابت فريقه بنفيكا البرتغالي إلى الفوز على ميلان الإيطالي بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الكأس الدولية الودية للأبطال.

وأحرز عادل تاعرابت هدف الفوز الوحيد للفريق البرتغالي، بحلول الدقيقة 70 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيليت ستاديوم"، في مدينة فوكسبورو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومني ميلان بالهزيمة الثانية في هذه المسابقة، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ وبالنتيجة نفسها، وسيكون على موعد في مباراته القادمة مع مانشستر يونايتد، يوم 3 أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات