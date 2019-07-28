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أول قرار من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك أمام الأهلي

الرياضة

أول قرار من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك أمام الأهلي
Reuters
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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار، مرتضى منصور، إقالة الجهاز الفني الحالي، بقيادة خالد جلال، بعد الهزيمة أمام الأهلي، في ختام الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأعلن مرتضى منصور، أنه سيتم خلال أسبوع التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الزمالك خلال الموسم الجديد.

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كما قرر مجلس إدارة الزمالك، عرض محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق للبيع.

وخسر الزمالك أمام غريمه التقليدي الأهلي (0-1)، في مباراة القمة (118) التي جمعتهما، اليوم الأحد، على استاد برج العرب في محافظة الإسكندرية، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم 

 المصدر: وكالات

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