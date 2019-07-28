الأهلي يؤكد للزمالك تتويجه بجدارة بلقب بطل الدوري المصري الممتاز (فيديو)

أسدل الستار على منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم، بفوز الأهلي على ضيفه الزمالك (1-0)، في مباراة القمة (118) التي جمعتهما، اليوم الأحد، على استاد برج العرب في محافظة الإسكندرية.

ويدين الأهلي بالفضل في انتصاره لمدافعه التونسي علي المعلول، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء.

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وكان نادي الأهلي قد ضمن احتفاظه بلقب بطل الدوري المصري الممتاز في الجولة الماضية، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء الماضي.

وتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري، برصيد 80 نقطة، مبتعدا بفارق 8 نقاط عن وصيفه الزمالك.

وتوج الأهلي بلقب بطل الدوري للمرة الرابعة على التوالي، والـ 41 في مسيرته حتى الآن، مقابل 12 لقبا لوصيفه الزمالك، آخرها كان في موسم 2014-2015.

المصدر: "facebook/efasocial"