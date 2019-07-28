يبحث فريق إنتر ميلان الإيطالي، عن مهاجم بديل للأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي أصبح خارج حسابات المدير الفني الجديد للفريق الإيطالي، أنطونيو كونتي.

ودخل النجم الأوروغواني، إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، حسابات كونتي، في ضوء سعيه لتعزيز خط هجوم "النيراتزوري".

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن باريس سان جيرمان قد يسمح لمهاجمه بالرحيل عن الفريق فقط في حالة بقاء البرازيلي نيمار، الذي يسعى للعودة إلى برشلونة.

واتجه رادار كونتي نحو كافاني بعد الصعوبات التي يواجها الفريق الإيطالي للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، لرغبة الشياطين الحمر في الحصول على مبلغ ضخم يزيد عن 70 مليون يورو مقابل اللاعب، وكذلك، لصعوبة التعاقد مع الخيار الثاني لكونتي المتمثل في البوسني إيدن دجيكو، مهاجم روما الذي يتمسك بدوره بلاعبه إلى أن يحسم مصير الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس.

المصدر: وكالات