رسميا.. بودبوز الجزائري إلى سانت إيتيان

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، ضم اللاعب الدولي الجزائري رياض بودبوز، قادما من فريق ريال بيتيس الإسباني.

وأعلن النادي الفرنسي في بيان رسمي، نشره عبر موقعه الإلكتروني، حصوله على توقيع رياض بودبوز لمدة 3 سنوات، بعد التوصل إلى اتفاق مع ريال بيتيس على الصفقة، دون الكشف عن القيمة المالية لها.

وقال اللاعب الدولي الجزائري في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أنا سعيد للغاية، وفخور جدا بالتوقيع لسانت إيتيان، الذي يعد أحد أكبر الأندية في فرنسا، وأشعر بأنني جاهز لأكون جزءا من هذه المجموعة".

وأضاف اللاعب: "أعرف المدرب جيسلين برينتانت جيدا، لأنه كان مدربي في باستيا، كما أنني لعبت بجوار بعض اللاعبين خلال مسيرتي، مثل وهبي خزري".

وبدأ رياض بودبوز (29 عاما)، مسيرته الاحترافية مع سوشو الفرنسي عام 2008، ليستمر معه لمدة 5 سنوات، قبل الانتقال إلى باستيا، الذي أمضى معه عامين.

ورحل اللاعب إلى مونبلييه الفرنسي عام 2015، قبل أن ينتقل إلى الدوري الإسباني، من بوابة ريال بيتيس عام 2017.

وقرر ريال بيتيس، في يناير 2019، إعارة اللاعب الجزائري إلى سيلتا فيغو الإسباني، وشارك معه في 11 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا.

المصدر: وكالات