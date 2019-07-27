أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، غدا الأحد، في ختام الدوري الممتاز لكرة القدم، إلى طاقم دولي هنغاري.

ومن المقرر أن يدير المباراة حكم الساحة الدولي، فرانس كاراكو، ويعاونه كل من حكمي الراية اشتيفان أولبرت وبولاش بوزاش، وسيكون آدام فوركش حكما رابعا.

وكانت لجنة الحكام قد خاطبت ثمانية اتحادات أوروبية إلا أنها اعتذرت لبدء الحكام بها معسكرات إعداد للموسم الجديد.

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وضمن نادي الأهلي احتفاظه بلقب بطل الدوري المصري الممتاز في الجولة الماضية، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء الماضي.

ويتربع الأهلي على عرش الصدارة برصيد 77 نقطة، وأصبح بعيدا عن متناول أقرب ملاحقيه، الزمالك صاحب مركز الوصافة، برصيد 72 نقطة.

المصدر: "facebook/efasocial"