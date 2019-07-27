برشلونة يقدم عرضا فريدا من نوعه لميسي

يخطط نادي برشلونة لتحصين نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعقد فريد من نوعه، بحسب صحيفة "El Mundo Deportivo".

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وأوردت الصحيفة الإسبانية ذائعة الصيت، أن إدارة الفريق الكتالوني، ستعرض على ميسي عقدا دائما، والذي سيكون ساري المفعول حتى اعتزال "البرغوث"، علما بأن الأخير سبق له وأن صرح بأنه يرغب في إنهاء مسيرته في برشلونة.

وسيكون العقد الجديد لميسي في حال توقيعه، العاشر لصاحب الـ 33 عاما منذ ظهوره الأول بقميص "البلوغرانا" عام 2004.

تجدر الإشارة إلى أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة سينتهي صيف عام 2021.

المصدر:matchtv.ru