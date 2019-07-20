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ميسي يضع شرطا واحدا لتجديد عقده مع برشلونة

الرياضة

ميسي يضع شرطا واحدا لتجديد عقده مع برشلونة
Reuters
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ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن ميسي اشترط عودة نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تجديد عقوده مع برشلونة، كمحاولة للضغط على إدارة النادي لحسم الصفقة.

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وأضاف الموقع الإيطالي أن ميسي يشعر بأهمية نيمار للنادي في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وجدد ميسي، البالغ 32 عاما عقده لآخر مرة مع برشلونة في نوفمبر 2017، لينتهي عقده الحالي في يونيو 2021.

يذكر أن نيمار أكد رغبته مؤخرا في الرحيل عن صفوف النادي الباريسي، ولكن إدارة نادي العاصمة الفرنسية تريد الحصول على مبلغ يتخطى حاجز الـ200 مليون يورو.

ورحل نيمار عن صفوف النادي الكتالوني إلى سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى بتاريخ الساحرة المستديرة.

المصدر: وكالات

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