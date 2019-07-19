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ميسي يقضي إجازته مع عائلته على شواطئ جزيرة منعزلة.. تعرف على سعر الليلة الواحدة! (صور)

الرياضة

ميسي يقضي إجازته مع عائلته على شواطئ جزيرة منعزلة.. تعرف على سعر الليلة الواحدة! (صور)
leomessi/instagram
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يقضي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، إجازته رفقة زوجته وأولاده في إحدى الجزر المنعزلة في البحر الكاريبي.

وذكر موقع Give me Sport أن تكلفة الليلة الواحدة في هذه الجزيرة تبلغ 5.5 ألف دولار.

وتتميز الجزيرة المنعزلة برملها الأبيض وطبيعتها الخلابة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب.

ويتألف المنتجع الذي يقيم فيه قائد "البلوغرانا" من 40 فيلا فخمة تقع مباشرة على الشاطئ.

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Disfrutando en familia. 😃👍🏻

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En el paraíso con ellos🌴🐚🌊

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المصدر: championat.com

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