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تعرف على سر لبس ديبالا سوارا أحمر.. وما علاقة ميسي بالأمر

الرياضة

تعرف على سر لبس ديبالا سوارا أحمر.. وما علاقة ميسي بالأمر
Globallookpress Marcelo Machado De Melo
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كشف نجم يوفنتوس والمنتخب الأرجنتيني باولو ديبالا عن سر لبسه سوارا أحمر بيده في مباراة الأرجنتين وتشيلي في لقاء تحديد المركز الثالث ضمن بطولة "كوبا أمريكا 2019" أمس السبت.

وقال: "قبل المباراة، أعطاني ميسي هذا الشريط الأحمر، ليجلب لي الحظ، ووضعته في يدي، وبالفعل سجلت هدفي الأول مع الأرجنتين، لقد نجح الأمر".

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وشارك ديبالا أساسيا في لقاء الأمس، ونجح في تسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت لمصلحة المنتخب الأرجنتيني 2-1، ليحرز "راقصو التانغو" الميدالية البرونزية لبطولة "كوبا أمريكا 2019" المقامة في البرازيل.

المصدر: وكالات

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