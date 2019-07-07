حكم لقاء الأرجنتين وتشيلي يتحدث عن طرد ميسي

برر ماريو دياز دي فيفار حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي طرده قائد "راقصي التانغو" ليونيل ميسي خلال مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة "كوبا أمريكا 2019" أمس السبت.

وقال دي فيفار، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد وجه ميسي للمنافس ضربة قوية بالكتف أثناء تواجد الكرة خارج الملعب".

🔴🗣🐐 El árbitro habla de “fuerte golpe” para justificar en el acta la roja a Messihttps://t.co/kefKlhjhxupic.twitter.com/Mii5Y1cYLS — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 7, 2019

وأضاف: "بالنسبة لطرد غاري ميديل، لقد وجه ضربات وحشية بالصدر والذراع لميسي، قبل احتواء زملائه الأمر".

يذكر أن الصدام بين ميسي وميديل قد وقع في الدقيقة الـ37 من الشوط الأول، وأسفر عن طرد اللاعبين بشكل مباشر.

طرد الاسطورة ليو ميسي pic.twitter.com/fhrWWANl8D — FCB MEDIA (@FCBMediaUltra) July 6, 2019

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وانتهت المباراة لمصلحة المنتخب الأرجنتيني 2-1، ليحرز "راقصو التانغو" الميدالية البرونزية لبطولة "كوبا أمريكا 2019" المقامة في البرازيل.

المصدر: وكالات