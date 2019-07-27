رسميا.. دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز

أعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم اليوم، عبر حسابه في "تويتر"، أن لاعب الوسط الدولي الإيطالي السابق دانييلي دي روسي انضم إلى صفوفه لمدة عام واحد.

وأعرب بوكا جونيورز عن سعادته بالتعاقد مع بطل العالم 2006 مع منتخب إيطاليا، وكتب "دانييلي دي روسي وقع على عقد لموسم واحد، وهو بمثابة تعزيز جديد لبوكا".

ووصل دي روسي، البالغ من العمر 36 عاما لعب نصفها (18 عاما) مع نادي روما، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، الخميس الماضي، ومن المتوقع أن يتم تقديمه يوم الاثنين المقبل.

وكان دي روسي، الصديق للعديد من اللاعبين الأرجنتينيين، صرح قبل وصوله إلى الأرجنتين "لم أستطع إنهاء مسيرتي بدون اللعب مع بوكا".

وخاض دي روسي 616 مباراة مع نادي روما، وسجل له 63 هدفا في جميع المسابقات، وأحرز معه لقب الكأس الإيطالية مرتين عامي 2007 و2008، إضافة إلى كأس السوبر عام 2007.

وناب دي روسي عن أسطورة نادي روما فرانشيسكو توتي، في ارتداء شارة القائد بعد اعتزال الأخير عام 2017، علما بأن توتي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق عليه من حيث عدد المباريات بقميص "جالوروسي".

المصدر: وكالات