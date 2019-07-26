سجل المهاجم الفرنسي، أنطوان ​غريزمان، المنتقل حديثا إلى صفوف فريق برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، هدفا رائعا خلال تدريبات البلوغرانا.

وتلقى غريزمان كرة داخل منطقة الجزاء ولعبها مباشرة "لوب" من فوق رأس حارس المرمى إلى الزاوية البعيدة.

وسيخوض ​برشلونة​ مباراة ودية أمام ​فريق نادي "فيسيل كوبي"​ الياباني، الذي يلعب له نجمه السابق أندرياس إنييستا، غدا السبت، وذلك ضمن تحضيرات الموسم الجديد.

يذكر أن أنطوان غريزمان (28 عاما) انضم إلى برشلونة قادما من أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو، ولكن هذه الصفقة أثارت الكثير من الجدل، حيث فجر رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، خافيير تيباس، مفاجأة من العيار الثقيل، حول إمكانية إلغائها.

وقال تيباس في مقابلة مع محطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية: "أتلتيكو مدريد استفسر عما إذا كان بإمكاننا إيقاف انتقال غريزمان إلى برشلونة، من الممكن القيام بذلك وقد تم إنشاء آلية وهيئة تحكيم للبت بهذا الأمر".

وأصدر أتلتيكو مدريد بيانا بعد رحيل غريزمان، طالب فيه برشلونة بدفع مبلغ إضافي قدره 80 مليون يورو، بحجة أن المفاوضات جرت قبل تخفيض قيمة الشرط الجزائي، الذي بلغ 200 مليون يورو.

المصدر: وكالات