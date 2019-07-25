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رسميا.. أرسنال يظفر بخدمات لاعب من ريال مدريد

الرياضة

رسميا.. أرسنال يظفر بخدمات لاعب من ريال مدريد
Globallookpress
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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسميا اليوم الخميس، ضم الإسباني الشاب، داني سيبايوس، لاعب فريق ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال: "متحمسون لرؤية داني ينضم إلينا. إنه لاعب موهوب يتمتع بالكثير من القدرات الفنية والإبداعية والدقة".

بدوره، كشف سيبايوس أن "المدرب لعب دورا حاسما في قراري الانضمام إلى هذا الفريق الكبير. إنه مدرب إسباني ويعرفني من الوقت الذي قضيته مع أندية أخرى".

ونشأ سيبايوس (22 عاما) في إشبيلية الذي انضم إليه في عام 2004، ومن ثم انتقل إلى جاره ريال بيتيس، حيث بدأ مشواره الكروي الاحترافي عام 2014، قبل أن يوقع مع ريال في العام 2017.

وأكد اللاعب الإسباني: "أنا سعيد حقا لحصولي على فرصة مساعدة أرسنال لتحقيق أهدافنا".

وسيرتدي سيبايوس قميص "المدفعجية" رقم 8، الخاص بالويلزي، آرون رامسي، لاعب أرسنال السابق الذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.

وأصبح سيبايوس اللاعب الثاني الذي ينضم لأرسنال هذا الصيف بعد المهاجم البرازيلي الشاب، غابريال مارتينيلي (18 عاما)، القادم من فريق إيتوانو البرازيلي.

ووافق آرسنال على شرط ريال مدريد لإتمام الصفقة، وهو عدم وجود بند بأحقية الشراء، وربما جاء ذلك بناء على رغبة سيبايوس، الذي طلب من ريال مدريد عدم بيعه، حيث يرغب في العودة مرة أخرى إلى أسوار القلعة البيضاء.

المصدر: وكالات

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