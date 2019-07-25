أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسميا اليوم الخميس، ضم الإسباني الشاب، داني سيبايوس، لاعب فريق ريال مدريد، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أرسنال: "متحمسون لرؤية داني ينضم إلينا. إنه لاعب موهوب يتمتع بالكثير من القدرات الفنية والإبداعية والدقة".

Dani Ceballos joins us on a season-long loan from Real Madrid



🇪🇸 #HolaDani — Arsenal (@Arsenal) 25. července 2019

بدوره، كشف سيبايوس أن "المدرب لعب دورا حاسما في قراري الانضمام إلى هذا الفريق الكبير. إنه مدرب إسباني ويعرفني من الوقت الذي قضيته مع أندية أخرى".

So why did you choose Arsenal, Dani?



"I knew I had the confidence of the coach, which was very important for me from the start. I was aware of the responsibility that wearing this shirt entails and it was a tremendously proud moment when I decided to join Arsenal."



🇪🇸 #HolaDanipic.twitter.com/BQp2TLMsOF — Arsenal (@Arsenal) 25. července 2019

ونشأ سيبايوس (22 عاما) في إشبيلية الذي انضم إليه في عام 2004، ومن ثم انتقل إلى جاره ريال بيتيس، حيث بدأ مشواره الكروي الاحترافي عام 2014، قبل أن يوقع مع ريال في العام 2017.

وأكد اللاعب الإسباني: "أنا سعيد حقا لحصولي على فرصة مساعدة أرسنال لتحقيق أهدافنا".

وسيرتدي سيبايوس قميص "المدفعجية" رقم 8، الخاص بالويلزي، آرون رامسي، لاعب أرسنال السابق الذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس هذا الصيف.

8️⃣ Dani will wear the number eight shirt this season



Looking good, @DaniCeballos46 👌



🇪🇸 #HolaDani — Arsenal (@Arsenal) 25. července 2019

وأصبح سيبايوس اللاعب الثاني الذي ينضم لأرسنال هذا الصيف بعد المهاجم البرازيلي الشاب، غابريال مارتينيلي (18 عاما)، القادم من فريق إيتوانو البرازيلي.

ووافق آرسنال على شرط ريال مدريد لإتمام الصفقة، وهو عدم وجود بند بأحقية الشراء، وربما جاء ذلك بناء على رغبة سيبايوس، الذي طلب من ريال مدريد عدم بيعه، حيث يرغب في العودة مرة أخرى إلى أسوار القلعة البيضاء.

المصدر: وكالات