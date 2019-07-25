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شاهد.. تفاعل رونالدو مع الجماهير الصينية

الرياضة

شاهد.. تفاعل رونالدو مع الجماهير الصينية
Globallookpress
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أحاطت مجموعة من الجماهير الصينية بحافلة لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، والتي كانت تقلهم بعد حصة تدريبة مسائية مفتوحة في مدينة نانجينغ الصينية.

وهتفت الجماهير باسم رونالدو في محاولة لالتقاط صور له، فتفاعل الدون معهم بلقطة طريفة، حيث فتح النافذة فجأة وأطلق صرخة ومن ثم أغلقها. 

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وقاد النجم كريستيانو رونالدو مع زميله الحارس المخضرم جانلويجي بوفون، فريقهما يوفنتوس للفوز على إنتر ميلان، في "ديربي" إيطاليا الذي جمعهما، أمس الأربعاء، في مدينة نانجينغ الصينية، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال، حيث انتهت المباراة بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.

المصدر: وكالات

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