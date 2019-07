View this post on Instagram

Peekaboo 😂🇨🇳 . . Follow @theronaldobible for more . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #cristianoronaldo #ronaldo #cr7 #cristiano #realmadrid #madrid #championsleague #portugal #fifa19 #messi #barcelona #juve #juventus #seriea #ucl #brazil #psg #bayern #barca #lionelmessi #neymar #manunited