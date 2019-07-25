لفتة رائعة من رونالدو تجاه نجم ريال مدريد

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، على دعم زميله السابق في نادي ريال مدريد، الدولي الإسباني ماركو أسينسيو، الذي تعرض لإصابة خطيرة خلال مشاركته أمس في مباراة ودية.

وبمجرد إعلان نادي ريال مدريد إصابة نجمه أسينسيو بقطع في الرباط الصليبي، الذي سيخضع على إثره لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب ما بين 6 إلى 9 أشهر، نشر رونالدو، تدوينة عبر حسابه في "إنستغرام"، عبر من خلالها عن دعمه ومساندته لأسينسيو في محنته.

وكتب رونالدو: "كن قويا يا صديقي، وتعافى سريعا".

وأرفق الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، تدوينته بصورة تجمعه مع أسينسيو.

وتعرض أسينسيو (23 عاما)، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام أرسنال أمس، في بطولة كأس الأبطال الدولية، حيث سقط على أرض الملعب، بعد كرة مشتركة مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ نجم أرسنال، ووضع يده على وجهه من شدة الإصابة، قبل أن يغادر الملعب ومنه للمستشفى، حيث تم تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

المصدر: إنستغرام