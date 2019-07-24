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مدافع برشلونة السابق في قفص الاتهام

الرياضة

مدافع برشلونة السابق في قفص الاتهام
Globallookpress
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، منح مهلة للدولي الكولومبي ياري مينا، مدافع برشلونة السابق، و​إيفرتون​ الحالي، حتى بعد غد الجمعة، للرد على اتهام بتورطه في قضية تتعلق بالمراهنات.

وتشير التقارير إلى أن ياري مينا شارك في إعلان ترويجي لإحدى شركات المراهنات في كولومبيا.

وشارك مينا مع منتخب بلاده في بطولة "كوبا أمريكا 2019"، التي أقيمت في البرازيل وانتهت بتتويج منتخبها باللقب.

المصدر: وكالات 

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