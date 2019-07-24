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رسميا.. المصري "تريزيغيه" ينضم لأستون فيلا

الرياضة

رسميا.. المصري
AFP Khaled DESOUKI
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أعلن نادي أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده اليوم رسميا مع الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه"، قادما من صفوف قاسم باشا التركي.

ونشر أستون فيلا عبر حسابه في "تويتر"، صورة لـ"تريزيغيه" وعلق عليها قائلا: "يسعد أستون فيلا أن يؤكد تعاقده مع محمود حسن تريزيغيه من قاسم باشا مقابل رسوم غير معلنة".

وتألق "تريزيغيه" البالغ 24 عاما بشكل لافت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ونجح في تسجيل هدف خلال البطولة التي ودعها منتخب "الفراعنة" من دور الـ16.

وخاض "تريزيغيه"، 71 مباراة مع فريق قاسم باشا، أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 18 هدفا آخر، منذ انضمامه للفريق قادما من أندرلخت البلجيكي في يوليو  2017.

المصدر: "تويتر"

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