أعلن نادي أستون فيلا الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده اليوم رسميا مع الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه"، قادما من صفوف قاسم باشا التركي.

ونشر أستون فيلا عبر حسابه في "تويتر"، صورة لـ"تريزيغيه" وعلق عليها قائلا: "يسعد أستون فيلا أن يؤكد تعاقده مع محمود حسن تريزيغيه من قاسم باشا مقابل رسوم غير معلنة".

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.. ✍️



Full story 👉 https://t.co/oOgW3wP2Cs#WelcomeTrezeguet#AVFCpic.twitter.com/C2QghlFiaw — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019

وتألق "تريزيغيه" البالغ 24 عاما بشكل لافت في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، ونجح في تسجيل هدف خلال البطولة التي ودعها منتخب "الفراعنة" من دور الـ16.

.@Trezeguet factfile:



- 24 years old

- 5'11

- 157 senior career apps with 36 goals

- 41 caps for Egypt

- Has won eight titles already#WelcomeTrezeguet#AVFCpic.twitter.com/FlbR8j99Ia — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 24, 2019

وخاض "تريزيغيه"، 71 مباراة مع فريق قاسم باشا، أحرز خلالها 25 هدفا وصنع 18 هدفا آخر، منذ انضمامه للفريق قادما من أندرلخت البلجيكي في يوليو 2017.

المصدر: "تويتر"