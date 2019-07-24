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البايرن يتغلب على ميلان في الكأس الدولية (فيديو)

الرياضة

البايرن يتغلب على ميلان في الكأس الدولية (فيديو)
Globallookpress
البايرن يتغلب على ميلان في الكأس الدولية
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تغلب نادي بايرن ميونخ الألماني على نظيره ميلان الإيطالي بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما صباح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

ويدين البايرن بالفضل في هذا الفوز، للاعبه ليون غورتيسكا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 45.

وهذا الفوز هو الثاني للبايرن في البطولة بعد الأول الذي حققه على ريال مدريد السبت الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما نادي ميلان، فقد مني بهزيمته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ماركو جيامباولو، الذي تولى المسؤولية خلفا لجينارو غاتوزو، الذي رحل عن "الروسونيري" مع نهاية الموسم الماضي.

المصدر: تويتر

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