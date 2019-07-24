البايرن يتغلب على ميلان في الكأس الدولية (فيديو)

تغلب نادي بايرن ميونخ الألماني على نظيره ميلان الإيطالي بهدف دون رد، في مباراة جمعتهما صباح اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

ويدين البايرن بالفضل في هذا الفوز، للاعبه ليون غورتيسكا، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 45.

الكاس الدولية للابطال : بايرن ميونخ 1 - 0 ميلان | هدف البايرن الاول



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pic.twitter.com/J9hzLNvVVl — اهداف المباريات HD (@arbhdd) July 24, 2019

وهذا الفوز هو الثاني للبايرن في البطولة بعد الأول الذي حققه على ريال مدريد السبت الماضي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أما نادي ميلان، فقد مني بهزيمته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ماركو جيامباولو، الذي تولى المسؤولية خلفا لجينارو غاتوزو، الذي رحل عن "الروسونيري" مع نهاية الموسم الماضي.

المصدر: تويتر