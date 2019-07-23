انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميسي يلعب كرة القدم مع 3 أطفال من بينهم ابنه تياغو، على شاطئ جزيرة أنتيغوا بالبحر الكاريبي، حيث كان اللاعب يقضي إجازته مع أسرته.

وأصبح الطفل البريطاني، ماكنزي أونيل، أحد الأطفال الثلاثة، محط أنظار الصحف العالمية، وهو لم يتجاوز الـ 11 من عمره.

وأجرت صحيفة "ديلي أولي" الأرجنتينية حوارا مع الطفل البريطاني، بعدما أتيحت له فرصة ممارسة كرة القدم مع نجم برشلونة، حيث قال إنه دعي للعب الكرة مع أسرة ميسي، حينما كان يلعب بكرة القدم وحيدا في المكان الذي كانت تسترخي فيه عائلة ليو.

وأضاف أونيل: "ميسي رمى الكرة نحوي وسألني إذا ما كنت أرغب في اللعب معهم، وبعد ذلك لعبنا الكرة مع تياغو وميسي لمدة 45 دقيقة".

وتابع أونيل حديثه عن تجربة اللعب مع ميسي وأسرته بقوله: "تياغو لاعب رائع بالنسبة لسنه.. اللعب مع ميسي كان رائعا حقا".

Imagine playing football on the beach and Lionel Messi joins in 😱



Luckiest kids in the world 😳#Messi#FCBpic.twitter.com/gTYbfkbJHO — GiveMeSport Football (@GMS__Football) July 19, 2019

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وأوضح الطفل البريطاني: "زوجة ميسي ( أنتونيلا) هي من تولت مهمة الترجمة لأنها تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وفي النهاية، مارست السباحة مع ميسي، وقمنا باستقلال قارب وقضينا وقتا طويلا في البحر".

وتحدث أونيل عن انطباعاته تجاه ميسي، بقوله: "اللعب مع ميسي في المياه متعة كبيرة، فهو يتصرف وكأنه أب طبيعي، ويستمتع بمشاهدة ابنه وهو يشارك الأطفال الآخرين اللعب".

يذكر أن تكلفة الليلة الواحدة في هذه الجزيرة المنعزلة التي قضى فيها قائد برشلونة الإسباني إجازته رفقة زوجته وأولاده، بلغت 5.5 ألف يورو.

المصدر: eurosport.ru