نبيل فقير ينضم للدوري الإسباني

اختار الفرنسي نبيل فقير الانتقال من أولمبيك ليون الفرنسي إلى صفوف ريال بيتيس الإسباني في خطوة مفاجئة أعقبت عدة شائعات حول مستقبله، وآخرها اقترابه من نابولي الإيطالي.

ووقع اللاعب الفرنسي الدولي عقدا مع ريال بيتيس حتى عام 2023، ليصبح فقير رابع لاعب يوقع للنادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبدأ فقير حياته المهنية كلاعب كرة قدم في أكاديمية أولمبيك ليون، وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 28 أغسطس 2013.

BREAKING: Real Betis have signed Nabil Fekir from Lyon for an initial fee of €19.75m ✍️ pic.twitter.com/5PzRJ1zHr3 — SPORTbible (@sportbible) July 22, 2019

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ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة التي أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أنها تزيد قليلا عن 20 مليون يورو ويمكن أن تضاف إليها 10 ملايين يورو مكافآت.

ولعب فقير البالغ 26 عاما مع منتخب فرنسا تحت 21 عاما ومع الفريق الأول، وخلال مسيرته الدولية شارك في 21 مباراة، وكان ضمن عناصر منتخب "الديوك" الذي فاز بمونديال روسيا.

المصدر: وكالات