حدث بالملاكمة في موسكو يدخل موسوعة "غينيس"

شهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو أمس، تحطيم رقم قياسي عالمي من حيث عدد المشاركين في تدريب جماعي لرياضة الملاكمة.

واحتشد نحو 4273 رياضيا من محترفي وهواة الملاكمة في الساحة الحمراء، حيث شاركوا في تدريبات جماعية تحت إشراف مجموعة من أبطال الملاكمة على غرار الأسطورة روي جونز جونيور بطل العالم السابق في وزن الخفيف الثقيل.

وحسب وسائل إعلام روسية، فإن هذا الحدث دخل من حيث عدد المشاركين فيه، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بتجاوزه عدد المشاركين في حدث مماثل أقيم عام 2017، وشارك فيه 3047 رياضيا من عشاق رياضة الفن النبيل.

المصدر: وكالات