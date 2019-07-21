باريس سان جيرمان يحصن مبابي براتب "خيالي"

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي باريس سان جيرمان يسعى لتجديد عقد لاعبه الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لحرمان مانشستر سيتي الإنجليزي من محاولة الاقتراب منه في الصيف المقبل.

ومن المقرر، أن يقدم رئيس سان جيرمان ناصر الخليفي، عقدا لمدة 5 سنوات يربط مبابي بالباريسيين، ويجعله ثاني أعلى راتب في العالم، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشفت الصحيفة أن مبابي سيتقاضى 50 مليون يورو في الموسم، أي أكثر بـ 38 مليون يورو مما يتقاضاه حاليا، وأكثر بنحو 20 مليون يورو مما يتقاضاه نيمار مع النادي الباريسي.

ويعتبر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، من أكثر المعجبين بمبابي، وكان على اتصال دائم به بعد مواجهة "السيتيزنس" وموناكو في دوري الأبطال عام 2017.

وأصبح سان جيرمان بحاجة إلى التخلص من نيمار في أسرع وقت ممكن، كي يتمكن من تجديد عقد مبابي بهذا الرقم.

المصدر: وكالات