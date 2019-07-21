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توتنهام يهزم يوفنتوس بفضل هدف كين "العالمي" في الوقت القاتل

الرياضة

توتنهام يهزم يوفنتوس بفضل هدف كين
Reuters
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حقق توتنهام الإنجليزي فوزا في الوقت القاتل على يوفنتوس 3-2 الأحد بفضل هدف سجله هاري كين في الوقت بدل الضائع على أرض الملعب الوطني في سنغافورة ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية.

وتقدم توتنهام أولا بفضل الأرجنتيني إيريك لاميلا في (د.30) وعدل الأرجنتيني غونزالو هيغواين النتيجة في (د.56) قبل أن يضيف البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الثاني في (د.60).

وأعاد البرازيلي لوكاس مورا فريقه إلى المباراة بتسجيله هدف التعادل في (د.65)، إلا أن البديل هاري كين كانت له كلمة الفصل بتسجيله هدفا في الوقت بدل الضائع (د.90+3).

المصدر: وكالات

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