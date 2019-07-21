شاهد.. الجماهير الجزائرية في باريس تنظّف مكان احتفالها باللقب الإفريقي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق قيام عدد من الجزائريين بجمع القمامة المتناثرة في أحد أحياء باريس بعد انتهاء احتفالهم بتتويج "محاربي الصحراء" باللقب الإفريقي.

إقرأ المزيد

وتمكن محاربو الصحراء الذين لم يبلغوا المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية منذ تتويجهم على أرضهم بلقبهم الأول عام 1990، من حصد اللقب الثاني عقب تغلبهم على السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات