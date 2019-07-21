 
مباشر

رينارد يحسم موقفه من تدريب المغرب ويتوجه بالشكر للملك محمد السادس

الرياضة

رينارد يحسم موقفه من تدريب المغرب ويتوجه بالشكر للملك محمد السادس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5i1

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد اليوم عن استقالته من تدريب المنتخب المغربي على إثر الوداع المبكر لبطولة كأس أمم إفريقيا من دور الـ16 التي أقيمت في مصر مؤخرا.

ونشر المدرب الفرنسى بيانا رسميا عبر حسابه على "فيسبوك" كتب فيه: "أرحل عن تدريب المنتخب المغربي بعد 3 سنوات ونصف من العمل الشاق مع الفريق ونجحنا خلال تلك الفترة في تحقيق العديد من النجاحات كالتأهل إلى كأس العالم وإنهاء مرحلة المجموعات لكأس أمم إفريقيا بـ3 انتصارات متتالية لأول مرة في تاريخ أسود الأطلسي قبل الإقصاء من دور الـ16 أمام بنين".

إقرأ المزيد
شبح الاعتزال الدولي يخيم على نجوم منتخب المغرب بعد وداع كأس أمم إفريقيا
شبح الاعتزال الدولي يخيم على نجوم منتخب المغرب بعد وداع كأس أمم إفريقيا

وشكر رينارد في تدوينة أخرى كل الجماهير واللاعبين والمسؤولين في المغرب، كما وجه شكرا خاصا إلى الملك محمد السادس.

وكان منتخب المغرب قد ودع بطولة أمم إفريقيا بعد خسارته أمام منتخب بنين بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتولى المدرب الفرنسي مهمة الإشراف على منتخب "أسود الأطلس" في شهر فبراير من عام 2016، ونجح في قيادة المنتخب، للتأهل إلى مونديال روسيا الأخير.

المصدر: "فيسبوك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا