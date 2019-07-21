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بالفيديو.. باكياو "العجوز" يدخل التاريخ وينتزع لقب رابطة الملاكمة العالمية

الرياضة

بالفيديو.. باكياو
Reuters Joe Camporeale
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دخل أسطورة الفليبين ماني التاريخ كأكبر بطل في العالم لوزن الـ"ويلتر"، وذلك بفوزه الأحد على بطل رابطة الملاكمة العالمية لهذا الوزن الأمريكي كيث ثورمان في لاس فيغاس.

وقام باكياو البالغ 40 عاما والذي يكبر منافسه بـ10 أعوام بإسقاط ثورمان الأميركي في الجولة الأولى، ليبقى الفليبيني صاحب الأفضلية طيلة المواجهة أمام منافس لم يسبق له أن خسر نزالا من قبل.

لكن الأربعيني عجز عن توجيه الضربة القاضية ليكون الحسم في نهاية المطاف بالنقاط بعد 12 جولة، حيث صوت حكمان لصالح الفليبيني 115-112، فيما صوت الثالث لصالح ثورمان 114-113.

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وكسب باكياو من هذا النزال ما يقارب 20 مليون دولار، ليعزز سجله بـ62 انتصارا، بينها 39 بالضربة القاضية، مقابل 7 هزائم وتعادلين، وأصبح مجددا لاعبا رئيسيا في فئة وزن الـ"ويلتر" التنافسي بعد انتزاعه حزام رابطة الملاكمة العالمية لبطل "السوبر" في هذا الوزن من ثورمان.

وسيعود الفليبيني، المتوج بطلا للعالم في ثماني فئات، إلى بلاده لاستئناف عمله كعضو في مجلس الشيوخ ،إذ يشغل المنصب منذ عام 2016، قبل أن يقرر خطوته التالية داخل الحلبة.

المصدر: "أ ف ب"

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