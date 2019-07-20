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إسعاف ملاكم روسي "بوضع حرج" بعد أول خسارة في مسيرته الاحترافية

الرياضة

إسعاف ملاكم روسي
TRANS_W0MAN/twitter
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يرقد الملاكم الروسي مكسيم داداشيف في المستشفى تحت العناية المركزة بعد إسعافه عقب انتهاء نزاله مع البورتوريكي ماتياس سابرييل ماتياس في مدينة أوكسون هيل الأمريكية.

وحسب موقع  fightnews.com فإن وضع الملاكم الروسي حرج للغاية، وربما يخضع لعملية جراحية في دماغه، متأثرا باللكمات التي تعرض لها أثناء النزال مع منافسه.

وطلب فريق الملاكم الروسي إنهاء النزال في الجولة الـ11 من النزال، عندما كانت النتيجة لتقدم ماتياس بإجماع الحكام الثلاثة: 109- 100، 108- 101، 107- 102.

وبعد انتهاء النزال مباشرة فقد داداشيف وعيه، ليتم نقله على الفور إلى المشفى.

وتمنى ماتياس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب النزال الشفاء العاجل لداداشيف.

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وهذه الهزيمة هي الأولى في مسيرة الملاكم الروسي البالغ 28 عاما، مقابل 13 انتصارا منها 11 بالضربة القاضية، فيما حقق ماتياس البالغ 27 عاما الفوز في جميع نزالاته الـ14 التي خاضها خلال مسيرته (جميعها بالضربة القاضية).

المصدر: rsport.ria.ru

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