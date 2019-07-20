إسعاف ملاكم روسي "بوضع حرج" بعد أول خسارة في مسيرته الاحترافية

يرقد الملاكم الروسي مكسيم داداشيف في المستشفى تحت العناية المركزة بعد إسعافه عقب انتهاء نزاله مع البورتوريكي ماتياس سابرييل ماتياس في مدينة أوكسون هيل الأمريكية.

وحسب موقع fightnews.com فإن وضع الملاكم الروسي حرج للغاية، وربما يخضع لعملية جراحية في دماغه، متأثرا باللكمات التي تعرض لها أثناء النزال مع منافسه.

🥊 Дадашев потерпел первое поражение в карьере, проиграв пуэрториканцу Матиасуhttps://t.co/BkXE6aodZC



Фото: https://t.co/U9EZxHja7Ipic.twitter.com/FyUh7vo64T — РИА Новости Спорт (@rsportru) July 20, 2019

وطلب فريق الملاكم الروسي إنهاء النزال في الجولة الـ11 من النزال، عندما كانت النتيجة لتقدم ماتياس بإجماع الحكام الثلاثة: 109- 100، 108- 101، 107- 102.

وبعد انتهاء النزال مباشرة فقد داداشيف وعيه، ليتم نقله على الفور إلى المشفى.

وتمنى ماتياس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب النزال الشفاء العاجل لداداشيف.

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وهذه الهزيمة هي الأولى في مسيرة الملاكم الروسي البالغ 28 عاما، مقابل 13 انتصارا منها 11 بالضربة القاضية، فيما حقق ماتياس البالغ 27 عاما الفوز في جميع نزالاته الـ14 التي خاضها خلال مسيرته (جميعها بالضربة القاضية).

المصدر: rsport.ria.ru