شاهد.. مقاتلة تعري نفسها من أجل خفض "غرامات" والنتيجة كارثية!

أصبحت عملية تخفيف الوزن التي يلجأ إليها المقاتلون والمقاتلات في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، مشكلة حقيقة وخطرا يداهم هؤلاء الرياضيين.

وعادت إلى الواجهة من جديد مشكلة عملية تخفيف الوزن، من خلال "التجفيف" المفرط الذي يلجأ إليه بعض المقاتلين للتخلص من السوائل قبل عملية الوزن، والذي يؤدي أحيانا إلى مشاكل صحية لديهم، ومن ثم استعادة ما فقدوه بعد عملية الوزن، وذلك للحصول على أفضلية أمام الخصم من حيث الطول والوزن بعد استعادة الكيلوغرامات التي خسروها، وتجنب الصعود للعب في فئة وزن أعلى.

وشهد العالم هذه المرة الوضع الكارثي للمقاتلة الأمريكية أسبن لاد، التي صعدت بصعوبة على الميزان من قسوة عملية "التجفيف" الجنونية التي أدت إلى فقدان كمية كبيرة من السوائل في جسمها، وعلاوة على ذلك فقد اضطرت للقيام بالتعري من ملابسها لكي تتخلص من غرامات قليلة أخرى، لكي لا تتجاوز السقف الأعلى المحدد للوزن.

وهبطت المقاتلة بصعوبة من على الميزان ولبست ثيابها بصعوبة أكبر، وبعد أن شربت قليلا من السوائل، بالكاد استطاعت أن ترفع يديها لتستعرض عضلاتها أمام الحضور.

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ولم تشفع كل هذه التضحيات الكبيرة للمقاتلة الأمريكية، فقد تعرضت لهزيمة ساحقة بالضربة الفنية القاضية خلال 16 ثانية فقط أمام الهولندي، جيرمين دي راندامي، في النزال الذي جمعهما أمس السبت، في مدينة في مدينة سكرامنتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك ضمن دورة "UFC Fight Night 155" للفنون القتالية المختلطة.

وتجرعت أسبن لاد (24 عاما) مرارة الهزيمة الأولى في مسيرتها الاحترافية، بعد 8 انتصارات متتالية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم فيها، أسبن لاد، بتخفيض وزنها بهذه الطريقة "الجنونية"، فقد حدث ذلك قبل نزالها ضمن منظمة "UFC 229"، ولكنها استعادت في تلك المرة قواها في اليوم التالي من عملية الوزن، وأسقطت منافستها تونيا إيفيندر، بالضربة القاضية، في 6 أكتوبر 2018.

دارين تيل: "أريد أن أهرب"

كما أن هذه الحالة ليست الأولى في عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نشر المقاتل البريطاني، دارين تيل، فيديو يعرض فيه تفاصيل عملية تخفيف الوزن "الجنونية" التي قام بها قبل نزاله ضد الأمريكي ستيفن تومبسون، الأول في تصنيف الوزن المتوسط، في أواسط عام 2018، وكادت تفقده بصره.

وكشف تيل عن أنه كان عليه التخلص من 5 كغ، قبل يوم واحد من النزال، إلا أنه تخلص من 2.5 كغ فقط، وواصل عملية "التجفيف" حتى أن فقد حاسة البصر في المرحلة النهائية من ذلك، ولم يتمكن من النزول من على جهاز الجري، إلا بمساعدة من أفراد فريقه.

وقال المقاتل البريطاني في تلك اللحظات: "أريد أن أهرب".

ورد عليه المدرب: "لكنك لا تستطيع، لا يمكنك رؤية أي شيء".

وتمكن دارين تيل من الفوز على ستيفن تومبسون بالنقاط، بعد خمس جولات مثيرة، في ذلك النزال الذي أقيم على أرضه في مدينة ليفربول، يوم 27 مايو 2018.

المصدر: وكالات