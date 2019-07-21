طالبت شركة السيارات الألمانية الشهيرة "أودي" لاعبي برشلونة الإسباني بإعادة السيارات التي استخدموها أثناء فترة رعاية الشركة للنادي، وذلك بعد فسخ تعاقدها مع النادي الكتالوني.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن "أودي" قد منحت لاعبي الفريق الكتالوني مهلة حتى نهاية الجولة الآسيوية المخصصة للاستعداد للموسم المقبل، وبعدها عليهم أن يعيدوا السيارات التي كانت أغلاها من نصيب سيرخيو بوسكيتس بقيمة 192 ألف جنيه إسترليني وأقلها سعرا من نصيب إيفان راكيتيتش 65 ألف جنيه إسترليني.

وكشفت الصحيفة أن لاعبي برشلونة كانوا يستخدمون سيارات "أودي" في الذهاب من وإلى مقر التدريبات بالنادي وفقا لما كانت تطلبه الشركة.

Messi and Barcelona team-mates ordered to return freebie cars to Audi after sponsorship endshttps://t.co/vXFhq18Xpipic.twitter.com/P1fzLb9IaC — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) July 20, 2019

وجاء فسخ التعاقد بسبب عدم التزام بعض لاعبي الفريق بالشروط المنصوص عليها في العقد، وحدوث أكثر من واقعة مخالفة مثل حضور بعض اللاعبين لمشاهدة مصارعة الثيران وذهابهم بسيارات الشركة التي ترفض هذا التقليد لأنه يمثل معاملة سيئة للحيوان، وأيضا هناك لاعبون يحضرون مران الفريق في المدينة الرياضية أو يغادرون إلى الكامب باستخدام سيارات من علامات تجارية أخرى.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن "أودي" أنهت رعايتها التي استمرت على مدار 13 عاما متتالية لبرشلونة في نهاية شهر يونيو.

The sponsorship deal between Barcelona and Audi ended on June 30 and the multinational car company have now said that the players must return their vehicles, according to Spanish newspaper AS.



They’ve given the players a three-wee…https://t.co/RE5suxbovyhttps://t.co/mNZhKbHhu2 — Mike Keech 迈克•启 (@keech_mike) July 21, 2019

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وكانت شركة "كوبرا" للسيارات الرياضية التابعة لمجموعة "سيات" قد فازت بحق رعاية برشلونة بدلا من "أودي" وفقا لما أعلن عنه النادي الكتالوني يوم الاثنين الماضي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن شركة "كوبرا" ستدفع أكثر مما كانت تدفعه "أودي" مقابل الرعاية .

ولن تطلب "كوبرا" من لاعبي البارسا الذهاب إلى مقر التدريبات بالمدينة الرياضية بسياراتها كما كانت تفعل "أودي".

المصدر: وكالات