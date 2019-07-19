تعرف على العرض الخيالي الذي قدمه برشلونة للتعاقد مع نيمار

أكدت شبكة "سكاي سبورت" العالمية أن نادي برشلونة الإسباني تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان مبلغا ماليا قيمته 90 مليون يورو إضافة إلى إدراج لاعبين في الصفقة.

وأفادت الشبكة العالمية أن برشلونة عرض على باريس سان جيرمان قائمة من 6 لاعبين لاختيار اثنين منهما للانتقال إلى النادي الباريسي ضمن صفقة عودة نيمار إلى النادي الكتالوني.

BREAKING: Barcelona have bid £90m plus two players for PSG forward Neymar, according to Sky in Germany. — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2019

إقرأ المزيد

وكشفت شبكة سكاى سبورت أن القائمة شملت 6 لاعبين ضمت كلا من البرازيلي فيليب كوتينيو ومواطنه مالكوم، الفرنسي عثمان ديمبيلي، الكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو.

يذكر أن العرض القديم لبرشلونة كان يضم لاعبين اثنين، إضافة إلى 40 مليون يورو، ولكنه قوبل بالرفض من جانب مسؤولي النادي الفرنسي.

المصدر: وكالات