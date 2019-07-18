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نيمار يخوض تدريبه الأول مع باريس سان جيرمان .. فهل ذهب أمر انتقاله أدراج الريح؟

الرياضة

نيمار يخوض تدريبه الأول مع باريس سان جيرمان .. فهل ذهب أمر انتقاله أدراج الريح؟
Reuters NACHO DOCE
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خاض النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا الأربعاء مرانه الأول مع باريس سان جيرمان الفرنسي، عقب عودته من إجازته الصيفية وذلك استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد 2019-2020.

ووصل نيمار إلى العاصمة الفرنسية يوم الاثنين الماضي، في ظل توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادي الباريسي، نظرا لرغبته في الرحيل عن الفريق هذا الصيف والعودة إلى "الكامب نو" معقل ناديه السابق برشلونة الإسباني.

ولم يشارك نيمار فريقه في فوزه الودي 6-1 أمام  دينامو دريسدن الثلاثاء الماضي.

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وعلى الرغم من غموض مستقبل اللاعب البالغ 27 عاما مع النادي، إلا أنه من المقرر أن يسافر البرازيلي مع الفريق في جولته الأسيوية التحضيرية إلى الصين، فهو لا يزال حتى هذه اللحظة لاعب فريق "بي سي جي".

وتشير التقارير الصحفية إلى أن برشلونة يستعد لتقديم عرض إلى باريس سان جيرمان للحصول على خدماته.

المصدر: marca.com

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