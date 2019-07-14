صب النجم البرازيلي نيمار، المزيد من الزيت على نار التقارير التي تربطه بالعودة إلى برشلونة هذا الصيف، بعدما تخلف عن معسكر فريقه باريس سان جيرمان، استعدادا للموسم الجديد.

وأشعل الدولي البرازيلي مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره على حسابه في "إنستغرام"، مقطع فيديو قصيرا مع شعار نادي برشلونة.

وفي هذا الفيديو الذي لا تتجاوز مدته عشر ثوان، تظهر صورة لنيمار مثبتة مع صورة أخرى لوالده، وبين وجهيهما شعار برشلونة على لوحة جدارية.

💥💥¡NEYMAR enseña en sus redes un DIBUJO en el que VISTE la CAMISETA del BARÇA! "Ningún arma forjada contra ti prosperará". pic.twitter.com/7wgZOASPde — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 13 июля 2019 г.

وينتظر وصول نيمار غدا الاثنين إلى باريس، بعد أسبوع من الموعد المحدد لاستئناف تدريبات باريس سان جيرمان للموسم الجديد.

هذا التأخير زاد من شائعات عن طلاق محتمل بين النجم البرازيلي وسان جيرمان، الذي اشتراه بـ222 مليون يورو في 2017 من برشلونة.

وربطت تقارير عدة، نيمار بالعودة إلى نادي برشلونة الذي قضى فيه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017، قبل أن يعلق المدير الرياضي لباريس سان جيرمان على هذه التقارير بالقول "بإمكان نيمار ترك سان جيرمان إذا كان هناك عرض يناسب الجميع".

المصدر: وكالات