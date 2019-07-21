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بسبب أشجار البلوط.. تغريم راموس بـ250 ألف يورو

الرياضة

بسبب أشجار البلوط.. تغريم راموس بـ250 ألف يورو
Reuters MARCELO DEL POZO
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غرّمت مقاطعة ألكوبينداس الإسبانية شركة "أغويلينيا" للعقارات التابعة لسيرخيو راموس قائد ريال مدريد، على قطع 80 شجرة بلوط تزيد أعمارها عن 100 عام دون سند قانوني.

وطبقا للقرارات الصادرة عن المجلس المحلي لمقاطعة ألكوبينداس الواقعة في إقليم مدريد، سيكون على الشركة التابعة للمدافع الإسباني دفع غرامة مالية قدرها 250 ألف يورو، إلى جانب إعادة تشجير المنطقة بوضع الأشجار اللازمة تحت تصرف الجهات المسؤولة في المقاطعة لغرسها في ما بعد.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة التابعة لراموس خطيرة للغاية، وتمثل خرقا لقانون حماية الأشجار في المناطق الحضرية، مما يستوجب معه اتخاذ قرارات بعقوبات رادعة.

المصدر: وكالات

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