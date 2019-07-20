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ليفربول يحضر راتبا "خرافيا" لمحمد صلاح

الرياضة

ليفربول يحضر راتبا
AFP OLI SCARFF
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كشفت صحيفة "صن" الإنجليزية، عن عزم نادي ليفربول ربط النجم المصري محمد صلاح بمعقل ليفربول "أنفيلد" حتى عام 2024، على أن ينال أعلى راتب في "البريميرليغ".

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن إدارة ليفربول تخطط لتمديد عقد صلاح لموسم جديد، ليحصل من خلاله على راتب أسبوعي يصل إلى 430 ألف جنيه إسترليني و22.4 مليون إسترليني سنويا. 

وأضافت الصحيفة أن "الريدز" يرغب في إغلاق الباب بوجه إغراءات عمالقة أندية أوروبا، مثل ريال مدريد الإسباني الذي أبدى رغبة في ضم الفرعون المصري، وإن لم يقدم الميرنغي عرضا فعليا.

وكان المهاجم صلاح قد وقع عقدا جديدا مع ليفربول الصيف الماضي، يضمن استمراره مع الفريق حتى عام 2023.

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يذكر أن صلاح نجح مع "الريدز" في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي على حساب توتنهام الموسم الفائت.

المصدر: وكالات

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