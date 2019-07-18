محمد صلاح يتقن فن اللامبالاة (صورة)

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قضاء إجازته قبل السفر إلى إنجلترا استعدادا للموسم الجديد.

ويظهر صلاح في الصورة ممسكا بمضرب وهو يلعب لعبة الإسكواش في إحدى الصالات المغطاة وانهالت التعليقات الساخرة من متابعيه حول إتقان صلاح فن اللامبالاة، في إشارة لعدم اكتراثه، بخروج منتخب مصر من دور الـ16من بطولة كأس أمم إفريقيا، المقامة حاليا بمصر، إثر الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

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ويتعرض اللاعب في الفترة الأخيرة لحملة من الانتقادات بعد الخسارة، إذ اكتفى صلاح بتسجيل هدفين فقط في أربع مباريات خاضها الفريق في البطولة.

وكشف مدرب فريق ليفربول يورغن كلوب عن موعد انضمام صلاح إلى معسكر النادي استعدادا للموسم الجديد بعد قرار استبعاده عن معسكر الفريق في الولايات المتحدة.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "محمد صلاح وفيرمينيو وأليسون سيشاركون في معسكرنا في إيفيان".

وأضاف: "هذا يعني أنه سيكون أمامنا أسبوع قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وما يقرب من 12 يوما قبل مباراتنا الأولى في الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي، إلى جانب 15 أو 16 يوما قبل مواجهة تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي".

المصدر: وكالات