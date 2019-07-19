بعد أن صدقت توقعاته.. ملك التوقعات المصري لـ RT: سعيد بفوز الجزائر

أعرب المصري رضا عبد العال، في حديث خاص لـ RT، عن سعادته بتتويج منتخب الجزائربلقب كأس أمم إفريقيا 2019، بعد فوزه على السنغال 1-0، اليوم الجمعة في المباراة النهائية.

وقال عبد العال: "سبق أن توقعت في حديث خاص معكم (RT) أن لمنتخب الجزائر شخصيته المتميزة، مضيفا بأن "الخضر" منذ بداية البطولة يستحقون الفوز باللقب".

وتابع: "سبب فوزهم اليوم (الخضر) إحرازهم هدفا مبكرا منذ (د.2) ومن ثم إغلاق جميع المساحات أمام منافسهم، وهذا ما ساعدهم في الفوز باللقب".

واعتبر عبد العال أن جميع لاعبي المنتخب الجزائري دون استثناء أفضل منتخب في البطولة إلى جانب مدربها جمال بلماضي، وأن رياض محرز لم يقدم اليوم مستواه المعهود، بسبب ضغط المباراة الكبير على جميع اللاعبين.

وأشاد عبد العال بالبطولة التي نظمتها مصر، إلا أنه أعرب عن أسفه لخروج "الفراعنة" مبكرا من البطولة.

وكان عبد العال قد اختتم حديثه في لقاء سابق مع "RT" بعبارة: "الكأس جزائرية ما لم تحدث مفاجآت" وهذا ما حدث بالضبط.

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ناصر حاتم

المصدر: RT