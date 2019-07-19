نهائي إفريقيا.. إنفانتينو يستغل وجوده في مصر لزيارة الأهرامات (صور)

زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، منطقة الأهرامات على هامش وجوده في مصر، لحضور نهائي النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية التي تختتم اليوم الجمعة.

وأعرب إنفانتينو عن سعادته بمشاهدة أحد أبرز علامات الحضارة المصرية القديمة والنقوش الفرعونية على الجدران، وطرق بناء قدماء المصريين للأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، مشيرا إلى أن هذه الآثار تعبر عن حضارة مصر العريقة والتي تمثل تاريخ بلد بأكمله.

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ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة القارية اليوم على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات