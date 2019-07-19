نهائي إفريقيا.. إنفانتينو يستغل وجوده في مصر لزيارة الأهرامات (صور)
EFA/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5ab
زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، منطقة الأهرامات على هامش وجوده في مصر، لحضور نهائي النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية التي تختتم اليوم الجمعة.
وأعرب إنفانتينو عن سعادته بمشاهدة أحد أبرز علامات الحضارة المصرية القديمة والنقوش الفرعونية على الجدران، وطرق بناء قدماء المصريين للأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، مشيرا إلى أن هذه الآثار تعبر عن حضارة مصر العريقة والتي تمثل تاريخ بلد بأكمله.
July 19, 2019
ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة القارية اليوم على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
المصدر: وكالات
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)