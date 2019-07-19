 
مباشر
عاجل
ترامب يرد على فيديو الحرس الثوري: واثقون من إسقاط الطائرة الإيرانية المسيرة أمس

نهائي إفريقيا.. إنفانتينو يستغل وجوده في مصر لزيارة الأهرامات (صور)

الرياضة

نهائي إفريقيا.. إنفانتينو يستغل وجوده في مصر لزيارة الأهرامات (صور)
EFA/twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m5ab

زار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جياني إنفانتينو، منطقة الأهرامات على هامش وجوده في مصر، لحضور نهائي النسخة الـ32 من كأس الأمم الإفريقية التي تختتم اليوم الجمعة.

وأعرب إنفانتينو عن سعادته بمشاهدة أحد أبرز علامات الحضارة المصرية القديمة والنقوش الفرعونية على الجدران، وطرق بناء قدماء المصريين للأهرامات ونحت تمثال أبو الهول، مشيرا إلى أن هذه الآثار تعبر عن حضارة مصر العريقة والتي تمثل تاريخ بلد بأكمله.

إقرأ المزيد
شاهد.. تصرف
شاهد.. تصرف "حكيم" في لحظة جنون أنقذ الجزائر من هدف مباغت أثناء احتفال اللاعبين بهدفهم القاتل

ويلتقي منتخبا الجزائر والسنغال في نهائي البطولة القارية اليوم على إستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا