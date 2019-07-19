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تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادٍ أوروبي

الرياضة

تركي آل الشيخ يقترب من شراء نادٍ أوروبي
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كشفت تقارير صحفية أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بات على مقربة من شراء واحد من ناديي غرناطة الإسباني، أو أميان الفرنسي.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية مساء الجمعة، وفقا لمصادرها، إن آل الشيخ اقترب من امتلاك نادي غرناطة بالكامل، ليكون أول سعودي يمتلك ناد أوروبي بنسبة كاملة إذا تمت الصفقة.

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وأضافت الصحيفة أن آل الشيخ يفاضل بين النادي الإسباني ونادي أميان الفرنسي للاستحواذ على أحدهما بنسبة 100%، بعد أن وصلت المفاوضات بينهما لاتفاق تام على القيمة المالية، وتبقت بعض البنود في العقود.

يذكر أن آل الشيخ اشترى في الصيف الماضي نادي الأسيوطي المشارك في الدوري المصري، وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز واشترى فريقا كاملا، ونجح في نقله إلى صفوف المنافسة قبل أن يبيعه منذ مدة قليلة.

المصدر: وكالات

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