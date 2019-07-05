نادي بيراميدز المصري يعلن مالكه الجديد الإماراتي

أعلن نادي بيراميدز المصري، الخميس، انتقال ملكيته للإماراتي سالم الشامسي، نائب رئيس النادي بدلا من السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة.

وتأتي خطوة نادي بيراميدز بعدما أعلن المالك السابق تركي آل الشيخ عن رغبته في إنهاء التجربة التي خاضها بالدوري المصري لمدة موسم بعد شراء الأسيوطي وتحويل اسمه لنادي بيراميدز.

وسبق أن أعلن تركي آل الشيخ انتقال ملكية النادي إلى الشخص نفسه، لكنه تراجع بعدما نشر لاعبو الفريق فيديو طالبوه خلاله بالتراجع والاستمرار مع النادي، ثم اتخذ قراره ببيع النادي للشخص ذاته كما أوضح البيان الأخير للنادي.

يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز اف سي. pic.twitter.com/SMco7dGaIu — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) July 4, 2019

إقرأ المزيد

وقال بيراميدز في بيان رسمي: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة، عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز".

وأضاف: "يأتي هذا الاستحواذ انعكاسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها".

المصدر: وكالات