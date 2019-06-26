رسميا.. آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية اليوم، عبر حسابه في "تويتر" استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بعد نجاح النسخة الجديدة من البطولة العربية تحت رئاسته.

وكتب آل الشيخ: "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

بعد انتهاء السنة الاولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته اتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية ...🙏🏻 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 25 июня 2019 г.

وأضاف المستشار السعودي: "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرا ومقدرا ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

يذكر أن آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر العام 2017، ومباشر بعد تسلمه المنصب قرر إحياء البطولة العربية للأندية الأبطال مرة أخرى، وأطلق نسخة جديدة منها تحت مسمى "كأس زايد".

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي بالبطولة في حلتها الجديدة على حساب الهلال السعودي.

أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخه الثانيه من البطوله العربيه تحمل مسمى غالي على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقه ... ٢٠٢٠ النهائي في الرباط الغالية 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/4yIvEpslC1 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) 16 апреля 2019 г.

وتقام النسخة المقبلة في المغرب وتحمل اسم "كأس محمد السادس للأندية العربية".

المصدر: تويتر