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رسميا.. آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي

الرياضة

رسميا.. آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي
Globallookpress
رسميا.. آل الشيخ يستقيل من رئاسة الاتحاد العربي
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أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية اليوم، عبر حسابه في "تويتر" استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم بعد نجاح النسخة الجديدة من البطولة العربية تحت رئاسته.

وكتب آل الشيخ: "بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية".

وأضاف المستشار السعودي: "كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرا ومقدرا ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام".

يذكر أن آل الشيخ تولى رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم أواخر العام 2017، ومباشر بعد تسلمه المنصب قرر إحياء البطولة العربية للأندية الأبطال مرة أخرى، وأطلق نسخة جديدة منها تحت مسمى "كأس زايد".

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي بالبطولة في حلتها الجديدة على حساب الهلال السعودي.

وتقام النسخة المقبلة في المغرب وتحمل اسم "كأس محمد السادس للأندية العربية".

المصدر: تويتر

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