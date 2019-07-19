أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله إلى اتفاق بشأن انتقال لاعبه مارك كوكوريلا إلى خيتافي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وحسب الموقع الرسمي لبرشلونة، فإن عقد كوكوريلا يتضمن بندا يسمح لخيتافي بشراء اللاعب مقابل 6 ملايين يورو في نهاية الموسم.

Agreement with Getafe for Marc Cucurella loan

All the details 👉 https://t.co/ranC23kTZd 👈 pic.twitter.com/PcxdDul6Ut — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 18, 2019

إقرأ المزيد

وفي حال قرر خيتافي بيع عقد اللاعب البالغ 20 عاما مستقبلا، سيحصل نادي برشلونة على 40% من قيمة إعادة البيع.

ولعب كوكوريلا خلال الموسم الماضي مع إيبار على سبيل الإعارة، قبل أن يشتري الأخير عقده نهائيا مقابل مليوني يورو، ولجأ برشلونة لتفعيل بند في عقده يسمح للنادي الكتالوني بإعادة شراء اللاعب مقابل 4 ملايين يورو، فاسترده قبل أيام من إعارته لخيتافي.

المصدر: وكالات