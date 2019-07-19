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شاهد.. إجابات غريزمان على أسئلة "كوميدية" عبر قناة برشلونة (مترجم)

الرياضة

شاهد.. إجابات غريزمان على أسئلة
youtube
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تداول عشاق كرة القدم وخاصة عشاق نادي برشلونة الإسباني فيديو لمقابلة أجرتها قناة النادي مع نجم "البلوغرانا" الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان، تضمنت العديد من الأسئلة "الكوميدية".

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رسميا.. برشلونة يضم غريزمان

وانضم غريزمان إلى برشلونة قادما من نادي العاصمة الإسبانية مدريد "أتلتيكو" مقابل 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بعدما رفض "الروخي بلانكوس" تخفيض مطالبه المادية من أجل الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيرتدي غريزمان الرقم 17 مع النادي الكتالوني.

المصدر: youtube

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