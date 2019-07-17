تعرف على تفاصيل قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

تتجه الأنظار اليوم إلى مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بانتظار سحب قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وستشمل القرعة 40 منتخبا تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات، تشمل كل واحدة 5 منتخبات استنادا إلى أحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من الـ 5 من سبتمبر 2019 وحتى الـ 9 من يونيو 2020.

تسحب غدًا الأربعاء قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في #قطر وكأس آسيا 2023 في #الصين.

إليكم مستويات القرعة ⬇️ pic.twitter.com/keS4mtQQNR — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) July 16, 2019

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ويتأهل 12 منتخبا أصحاب الصدارة في كل مجموعة، إضافة لأفضل 4 من أصحاب المركز الثاني مباشرة إلى نهائيات كأس أمم آسيا 2023 التي ستقام في الصين، والمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

وسينافس أفضل 24 منتخبا آخر في دور منفصل للتصفيات بحثا عن 12 مكانا متبقيا في كأس أمم آسيا والتي تضم منافساتها 24 منتخبا.

وجاء توزيع المنتخبات على المستويات الخمسة، بالاعتماد على التصنيف الدولي الصادر بتاريخ الـ 14 من يونيو الماضي كالتالي:

المستوى الأول: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، الإمارات، السعودية، والصين.

المستوى الثاني: العراق، أوزبكستان، سوريا، عمان، لبنان، قرغيزستان، فيتنام، والأردن.

المستوى الثالث: فلسطين، الهند، البحرين، تايلاند، طاجيكستان، كوريا الشمالية، الصين تايبيه، والفلبين.

المستوى الرابع: تركمانستان، ميانمار، هونغ كونغ، اليمن، أفغانستان، جزر المالديف، الكويت، وماليزيا.

المستوى الخامس: إندونيسيا، سنغافورة، نيبال، كمبوديا، بنغلاديش، منغوليا، غوام، وسريلانكا.

وتبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة 11:30 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: afcasiancup_ar/twitter