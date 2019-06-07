 
مباشر

الكشف عن تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022

الرياضة

الكشف عن تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022
AFP Qatar 2022 committee
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lyfv

كشف رئيس اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، حسن الذوادي، التكلفة الإجمالية لتجهيز ملاعب المونديال، وذلك خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي.

وصرح الذوادي خلال المنتدى بأن ميزانية بناء الملاعب والمنشآت الخاصة بكأس العالم 2022، والتي ستستضيفها قطر، تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

إقرأ المزيد
شاهد.. افتتاح استاد
شاهد.. افتتاح استاد "الوكرة" ثاني ملاعب مونديال قطر 2022

كما أكد الذوادي سعي قطر للاستفادة من التجربة الروسية الناجحة في تنظيم كأس العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه مونديال روسيا 2018، والذي اعترف به "الفيفا" كأفضل وأنجح مونديال في التاريخ.

وانطلقت يوم الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، ويبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.

المصدر: realty.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

آخرها باندا.. إليك بعض هدايا الزعماء والمشاهير لبوتين