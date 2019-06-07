الكشف عن تكلفة ملاعب مونديال قطر 2022

كشف رئيس اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، حسن الذوادي، التكلفة الإجمالية لتجهيز ملاعب المونديال، وذلك خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الروسي.

وصرح الذوادي خلال المنتدى بأن ميزانية بناء الملاعب والمنشآت الخاصة بكأس العالم 2022، والتي ستستضيفها قطر، تقدر بنحو 6 مليارات دولار.

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كما أكد الذوادي سعي قطر للاستفادة من التجربة الروسية الناجحة في تنظيم كأس العالم، بعد النجاح الكبير الذي حققه مونديال روسيا 2018، والذي اعترف به "الفيفا" كأفضل وأنجح مونديال في التاريخ.

وانطلقت يوم الخميس فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سيستمر حتى السبت، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، ويبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولاسيما قطاع الطاقة.

المصدر: realty.ria.ru