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شاهد.. افتتاح استاد "الوكرة" ثاني ملاعب مونديال قطر 2022

الرياضة

شاهد.. افتتاح استاد
Globallookpress
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حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إلى جانب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حفل افتتاح استاد "الوكرة"، أحد الملاعب، التي ستحتضن مباريات مونديال 2022.

واستضاف ملعب الوكرة، المباراة النهائية لمسابقة "كأس الأمير" المحلية، لأول مرة، بين فريقي السد والدحيل، التي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويتسع ملعب الوكرة لـ 40 ألف متفرج، ويستضيف مباريات مونديال قطر 2022، حتى الدور ربع النهائي.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

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