شاهد.. افتتاح استاد "الوكرة" ثاني ملاعب مونديال قطر 2022

حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، إلى جانب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حفل افتتاح استاد "الوكرة"، أحد الملاعب، التي ستحتضن مباريات مونديال 2022.

واستضاف ملعب الوكرة، المباراة النهائية لمسابقة "كأس الأمير" المحلية، لأول مرة، بين فريقي السد والدحيل، التي انتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتوج نادي #الدحيل بكأس سموه .. نهائي #كأس_الأمير .. #استاد_الجنوبpic.twitter.com/9K7dQnhcC0 — قنوات الكاس (@alkasschannel) 16 мая 2019 г.

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتوج نادي #السد بالميداليات الفضية.. نهائي #كأس_الأمير .. #استاد_الجنوبpic.twitter.com/DaLUjz5Kxv — قنوات الكاس (@alkasschannel) 16 мая 2019 г.

ويتسع ملعب الوكرة لـ 40 ألف متفرج، ويستضيف مباريات مونديال قطر 2022، حتى الدور ربع النهائي.

المصدر: "twitter/alkasschannel"