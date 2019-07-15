كاسياس يتولى مهمة جديدة مع بورتو

يتولى الحارس الدولي الإسباني السابق، إيكر كاسياس، مهاما تنسيقية في فريقه بورتو وصيف بطل الدوري البرتغالي، خلال فترة تعافيه من الأزمة القلبية التي تعرض لها قبل شهرين.

وقال بورتو في بيان أن كاسياس سيكون "حلقة الوصل بين اللاعبين والمدرب والإدارة"، في دور يمكن توسيعه ليشمل وظائف أخرى داخل النادي الذي يدافع عن ألوانه الحارس الإسباني منذ 2015، بعد انتقاله إليه من فريق بداياته وإنجازاته ريال مدريد.

ونقل موقع بورتو عن كاسياس قوله: "سأقوم بعمل مختلف عن الذي اعتدت عليه، وهو أن أكون داخل أرضية الملعب. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي".

وخضع كاسياس في الأول من مايو الماضي لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تمارينه مع الفريق البرتغالي، ثم كشف بعدها بخمسة أيام، إثر مغادرته المستشفى، أن مستقبله الكروي غير مضمون.

وأشار وكيل أعمال كاسياس، كارلو كوتروبيا لصحيفة "أو جوغو" الرياضية إلى أن الحارس الإسباني غير جاهز حتى الآن لمعاودة التمارين، وعليه انتظار رأي الأطباء لمعرفة ما إذا كان باستطاعته العودة إلى الفريق في "غضون شهر أو اثنين أو ثلاثة".

وعرض رئيس نادي بورتو، جورجي نونو بينتو دا كوستا، على كاسياس البقاء في النادي حتى لو اعتزل اللعب، وقال لصحيفة "أو جوغو" إن "هذه رغبتنا، ينتهي عقد كاسياس بعد سنة ونريده أن يبقى ضمن هيكلية إف سي بورتو، وليس فقط لسنة"، في إشارة إلى العقد الجديد الذي وقعه بطل مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012 في مارس الماضي لسنة إضافية.

المصدر: "أ ف ب"