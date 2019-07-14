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شاهد.. هل حرم الحكم منتخب تونس من ضربة جزاء صحيحة؟

الرياضة

شاهد.. هل حرم الحكم منتخب تونس من ضربة جزاء صحيحة؟
AFP /Giuseppe CACACE
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أثار الحكم الإثيوبي، باملاك تيسيما ويسا، غضب الجماهير التونسية بإلغائه ركلة جزاء لمنتخب "نسور قرطاج" في لقائه ضد السنغال (0-1)، الذي جمعهما يوم الأحد، في نصف نهائي كأس إفريقيا.

واحتسب حكم الساحة باملاك تيسيما ويسا، ضربة جزاء لمنتخب "نسور قرطاج"، في الوقت القاتل عند الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الثاني، إثر لمسة يد على أحد مدافعي نيجيريا، غيرت من مسار الكرة التي كان ينتظرها لاعب تونسي، لكن الحكم ألغى ضربة الجزاء بعد اللجوء إلى تقنية الـ (VAR).

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وخسر منتخب تونس أمام السنغال (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، على ملعب استاد الدفاع الجوي بمحافظ القاهرة، في الدور قبل النهائي للبطولة القارية.

وسيكتفي منتخب تونس بالمنافسة على المركز الثالث، أمام نظيره النيجيري، الذي خسر بدوره أمام الجزائر (1-2)، على استاد القاهرة الدوري. 

المصدر: RT

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