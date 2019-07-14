أول تعليق لغريزمان بعد انضمامه لبرشلونة

أعرب أنطوان غريزمان، المهاجم الفرنسي الجديد لنادي برشلونة الإسباني، عن سعادته باللعب قريبا إلى جانب نجم بطل إسبانيا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفا شعوره بـ "سعادة لا تصدق".

وقال اللاعب المتوج بطلا للعالم في مونديال روسيا 2018 مع منتخب بلاده: "أنا سعيد جدا... متشوق للعمل مع المجموعة والتعرف على زملائي الجدد"، وذلك في مقابلة أجراها، أمس السبت، مع القناة التلفزيونية للنادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة هذا الأسبوع التعاقد مع غريزمان، في خطوة أدت إلى خلاف مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد، الذي اعتبر أن مبلغ 120 مليون يورو الذي دفعه النادي الكتالوني، وهو قيمة البند الجزائي لفسخ تعاقد غريزمان مع نادي العاصمة الإسبانية، غير كاف.

إقرأ المزيد

وأشار أتلتيكو في بيان إلى أنه "من الواضح أن الاتفاق بين اللاعب وبرشلونة حصل قبل خفض البند الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليونا"، فيما أشارت تقارير صحفية إسبانية أمس السبت، إلى أن وصيف بطل الدوري الإسباني الموسم المنصرم، سيرفع المسألة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور، خضع غريزمان للفحص الطبي الروتيني، اليوم الأحد، قبل التوقيع رسميا على عقده الجديد مع بطل الدوري الإسباني، وتقديمه رسميا إلى وسائل الإعلام والمشجعين.

وكان غريزمان يرتبط بعقد مع أتلتيكو حتى 2023، في حين من المقرر أن يبقيه عقده الجديد في برشلونة حتى 2024.

المصدر: "أ ف ب"